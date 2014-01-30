Сегодня состоится брифинг по итогам пребывания Даров волхвов в Киеве

Сегодня, 30 января, последний день пребывания Даров волхвов в Киеве.

В 13.30 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится брифинг управляющего делами Украинской православной церкви Митрополита Бориспольского и Броварского Антония, наместника монастыря святого Павла (Афон) архимандрита Парфения и Константина Малофеева - «Итоги пребывания Даров волхвов в Киеве».

В 14.00 священная реликвия отбудет из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Пресс-служба Украинской православной церкви