Сегодня состоится брифинг по итогам пребывания Даров волхвов в Киеве
08:19, 30 января 2014Православие
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Сегодня, 30 января, последний день пребывания Даров волхвов в Киеве.
В 13.30 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится брифинг управляющего делами Украинской православной церкви Митрополита Бориспольского и Броварского Антония, наместника монастыря святого Павла (Афон) архимандрита Парфения и Константина Малофеева - «Итоги пребывания Даров волхвов в Киеве».
В 14.00 священная реликвия отбудет из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
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