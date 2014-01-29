На Волыни в Турийске сгорел храм УПЦ КП
21:24, 29 января 2014Православие
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На Волыни в Турийске сгорел храм Святой Троицы УПЦ УП, сообщает сайт pravoslavia.volyn.ua.
Огонь заметили в 14.30. Тушить пламя прибыли пять пожарных автомобилей из Ковеля, Турийска и Владимира-Волынского района, однако святыню спасти не удалось: остались только стены.
По словам настоятеля прихода протоиерея Николая Данькива, официальная причина возгорания - проблемы с электропроводкой, однако он не исключает и версию поджога.
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