В Киеве Дарам волхвов в поклонились 150 тысяч верующих

В Киево-Печерской лавре Дарам волхвов, с момента прибытия святыни в Киев, поклонились 150 тысяч верующих.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете по принесению святыни, успеть к священной реликвии можно сегодня и завтра.

Сейчас очередь к Дарам занимает около 3-4 часов, начинается у автобусной остановки на улице Лаврской, за пределами территории Киево-Печерской лавры.

К Дарам волхвов продолжают приезжать паломники со всей Украины.

Возле лавры стоят троллейбусы для обогрева паломников и работают полевые кухни.

*** Честных Даров волхвов касался Сам Господь. О волхвах, принесших дары - золото, ладан и смирну - Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея.

Согласно преданию, отраженному в византийских письменных источниках, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме Дары находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыню передали в 1470 году, после захвата Константинополя турками.

Золото, принесенное волхвами - это 28 небольших золотых пластины-подвески в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенны филигранно выполненным орнаментом. Рисунок ни на одной из пластинок не повторяется.

Ладан и смирна когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы - Божественная и человеческая.

Священные предметы хранятся в ковчегах. Один из ковчегов и был принесен в Украину.

Фото "УНИАН-Религии"