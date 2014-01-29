Волынская епархия УПЦ: Утверждать, что православные реликвии - не настоящие, может только человек, который не верит в Господа

Утверждать, что ПРАВОСЛАВНЫЕ РЕЛИКВИИ - НЕ НАСТОЯЩИЕ, МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, НЕ ВЕРИТ В ГОСПОДА

Протоиерей Валентин Марчук, глава информационно-просветительского отдела Волынской епархии Украинской Православной Церкви провел брифинг для журналистов по поводу Даров волхвов - одной из немногих реликвий, которая связана с земной жизнью Иисуса Христа, сохранилась до нашего времени и в эти дни находится в Киево-Печерской Лавре.

Поводом для встречи с представителями средств массовой информации стали обращения Волыни в епархию и в отдельных священников. Еще до 30 января дары волхвов будут выставлены для поклонения в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, и сейчас у них уже смогли помолиться, прикоснувшись к реликвии, освященной прикосновением Новорожденного Иисуса, уже более 100 тысяч человек со всей Украины. Несмотря на морозную погоду, люди с благоговением стоят по несколько часов в очереди. По поводу такого поклонения уже сказано самим Иисусом Христом: "По вере вашей вам". Однако начали звучать и утверждение, будто дары волхвов ... не настоящие ... И это на Волыни, где народ испокон веков богобоязнений и искренне верует в Господа.

О поклонении волхвов, которые принесли дары (золото, ладан и благовонную вещество смирну, или мирру) Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея. Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, Дары волхвов передала Иерусалимской церкви Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395 - 408) были перенесены в столицу Византии, Константинополь. Когда турки захватили Константинополь, святыню передали на Афон в монастырь святого Павла. Произошло это 1470.

С тех пор, более полутысячи лет, дары волхвов не покидали Афон ни разу, и сейчас находятся в Украине по благословению Вселенского Патриарха. Протоиерей Валентин Марчук говорит, что эта дорога для каждого православного души святыня Божьим промыслом попала на нашу землю, в нашу Украину именно тогда, когда ситуация в государстве требует огромного молитвенного единения людей ради спокойствия и мира на нашей земле.

- В 2011 году я впервые побывал на Афоне, и так выпало, что в монастыре святого Павла мы были длительное время, даже ночевали. Поэтому смог больше времени провести у даров волхвов, помолиться у них, - вспоминает отец Валентин. - Только не верующее сердце, человек, в Бога и не верит, могла бы сказать, что эти дары - не настоящие. Каждый может поклониться сейчас им, и почувствовать благодать Божию. Особое возможность получают женщины, которые могут приложиться к ковчежка с реликвией, ведь по правилам монашеской государства Афон туда допускают только мужчин, и это правило не нарушается веками. Честь христианских святынь для верующего человека является возможностью сделать еще один шаг навстречу Богу. Поклонение дарам волхвов - это и большая духовная поддержка, это еще одно напоминание нам, что Спаситель приходил в этот мир в виде земного человека. И наша духовная сила именно в вере.

Волхвы, как известно, принесли Богомладенцу Иисусу золото, ладан и смирну. Журналистам было интересно узнать, что золото - это 28 небольших пластин-подвесок в виде трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенных изящным, филигранно выполненным орнаментом. На одной из пластинок рисунок не повторяется!Ладан и смирна, принесенные раздельно, были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы: Божественная и человеческая.Волхвы были язычниками, и в их ипостаси все языческий мир пришел в наш Новорожденного Спасителя, чтобы поклониться Ему и изменить свою жизнь.

- Предстоятель нашей Церкви Блаженнейший митрополит Владимир отметил: "Очень отрадно, что такая великая святыня как дары волхвов прибыла в Украину именно в это тревожное для всех нас время", говорит отец Валентин. - Возможно Господь таким образом дает нам знак, что нужно молиться и молиться, потому общая искренняя молитва может творить то, что называют словом "чудо". В воскресенье в Киево-Печерской лавре у даров волхвов молилось до двух тысяч детей. Это искренняя молитва! Ведь сказал Господь: "Будьте, как дети, ибо их есть Царство Небесное". И по благословению управляющего Волынской епархией митрополита Волынского и Луцкого Нифонта мы обращаемся к нашим верным, чтобы они приходили в храмы с детьми. Такая совместная молитва объединяет и добавляет духовной радости.

Наталья МАЛИМОН

Волынская епархия УПЦ