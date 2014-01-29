В КДАиС состоялась встреча с сопровождающим Дары волхвов в Украине архимандритом Парфением

28 января, по благословению управляющего делами Украинской православной церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония, преподаватели и студенты встретились с игуменом Афонского монастыря Святого Павла архимандритом Парфением (Мурелатос), сообщает сайт КДАиС.

Отец Парфений – старейший игумен Святой Горы и один из наиболее почитаемых в греческом мире духовников, являющийся настоятелем обители святого Павла уже почти сорок лет, приехал в составе делегации, которая сопровождает священную христианскую реликвию Дары волхвов, доставленную в Киев 24 января по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

От имени ректора Академии гостя поприветствовал первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик. Далее архимандрит Парфений обратился к студентам, рассказав им о чудесах, происходящих у ковчега с дарами, об истории реликвии, а также особенностях монашеской жизни на Святой Горе Афон.

В завершение своего выступление о. Парфений выразил благодарность Предстоятелю УПЦ Митрополиту Владимиру, за возможность побывать в Украине, и в Киево-Печерской лавре в частности. Далее студенты смогли задать гостю интересующие их вопросы.

По окончании беседы протоиерей Сергий поблагодарил архимандрита Парфения за встречу и вручил ему в подарок издания Киевских духовных школ, после чего игумену и братии монастыря святого Павла было пропето Многая лета.