Воздушный крестный ход за мир в Украине

28 января 2014 года по благословению Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и Всея Украины был совершён воздушный крестный ход вокруг Украины.

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На борту воздушного судна находились особо почитаемые в народе святыни: иконы Божией Матери Почаевская, Десятинная, Песчанская (Изюмская), Призри на смирение, Аз есмь с вами и никтоже на вы, Нерушимая стена. Так же были и другие святыни: часть креста Господнего, частицы мощей Марии Магдалины, Георгия Победоносца, Димитрия Солунского, равноапостольной Нины, преп. Амфилохия Почаевского, преп. Иова Почаевскаго, свт. Григория Богослова, св. мч. Пантелеимона, вел. мч. Варвары, мч. Ирины и другие святыни и частицы мощей угодников Божиих.

Крестный ход возглавили наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Почаевский Владимир, наместник Киевского Введенского монастыря епископ Фастовский Дамиан, наместник Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон). Маршрут полёта был следующим: три раза облетели Киев, затем проследовали над городами: Чернигов, Конотоп, Суммы, Глухов, Харьков, Изюм, Луганск, Донецк, Мариуполь; через Азовское и Чёрное море; проследовали на Керчь, Севастополь, Симферополь, Херсон, Николаев. В Одессе была сделана посадка для дозаправки, затем последовали дальше через города - Измаил, Черновцы, Ивано-Франковск, Мукачево, Ужгород, Львов, Ровно, Житомир и назад в Киев. Крестный ход завершился благодарственным молебном в Свято - Введенском монастыре. На протяжении 7 часов полёта беспрерывно служились молебны с акафистами угодникам божиим с вставлением особых прошений за умножение любви и умирения во вражде пребывающих.