Венгерская епархия молится о мире в Украине

27 января в Успенском кафедральном соборе Будапешта русским Свято-Троицким приходом был отслужен молебен о мире в Украине с акафистом «Умягчение злых сердец» перед иконой Божией Матери Семистрельная.

Молебен «о умножении любви и искоренении всякой ненависти и злобы»совершил настоятель Свято-Троицкого прихода иерей Димитрий Корнилов в сослужении диакона прихода Святослава Булаха.

По завершении молебна иерей Димитрий Корнилов обратился к прихожанам с призывом и дальше молиться о наступлении мира на украинской земле.

«Среди православных верующих Будапешта много выходцев из Украины, почти каждый из нас имеет там родных и друзей. Все мы обеспокоены событиями, которые уже привели ко многим страданиям и даже гибели людей, но еще больше наша тревога будущем. Люди переживают о том, как будет складываться ситуация в дальнейшем, не приведет ли разгоревшаяся вражда к широкомасштабному конфликту, к расколу Украины. Все наши прихожане молились Господу Богу и Пресвятой Богородице о том, чтобы дух вражды и ненависти, сменился на дух мира, взаимного прощения, уважения, чтобы наущения врага рода человеческого не привели к дальнейшим столкновениям между родными и братьями в Украине», — говорится в сообщении.

Рravmir.ru