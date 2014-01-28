Управляющий делами УПЦ - экс-президентам Украины: «Стоя на коленях, дети просят Христа Спасителя сохранить мир в нашей стране»

27 января в Киеве в помещении Киевского национального университета имени тараса Шевченко состоялось очередное заседание общенационального круглого стола с участием экс-президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Участники круглого стола обсудили общественно-политическую ситуацию в стране.

По приглашению организаторов, в работе круглого стола принял участие Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В своей речи владыка Антоний отметил, что противостояние в стране все больше и больше обостряется. Все попытки прекратить насилие пока что, к сожалению, не дали результата. «Сегодня мы, как никогда, чувствуем собственную немощь и нуждается в Божией помощи, без которой все наши усилия так и могут остаться безрезультатными», - отметил владыка.

Митрполит Антоний рассказал присутствующим, что Украинская Православная Церковь инициировала всеукраинский детский молебен за нашу Родину. «Господь всегда слышит искреннюю молитву детей. Вчера на молебен в Лавре пришло несколько сотен детей. Стоя на коленях, они просили Христа Спасителя сохранить мир в нашей стране, послать нам покой, остановить насилие. Именно эти дети будут завтра развивать страну. И мы должны сохранить Украину для них. Не для себя, а для них, для детей. Мы должны передать им в руки нашу страну в целости, в мире и согласии», - сказал митрополит Антоний.

К политикам владыка обратился с призывом осудить кровопролития и не допустить новой эскалации конфликта. Митрополит Антоний подчеркнул, что власть и оппозиция должны продолжать диалог ради сохранения мира в Украине. «Каждая из сторон имеет собственные стремления, собственные амбиции. Каждый пытается добиться своего, никто не хочет поступиться своими интересами. Однако, к сожалению, в этой борьбе мы забываем о стране. Если сегодня прольется кровь, если мы ввергнем страну в пучину гражданской войны, то как мы будем завтра смотреть в глаза нашим детям?», - подчеркнул владыка.

Митрпоолит Антоний заверил, что Украинская Православная Церковь постоянно возносит молитвы за примирение в стране, за взаимопонимание и согласие.

"Православие в Украине", официальный сайт УПЦ