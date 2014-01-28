В этом году в Москве появятся 16 новых православных храмов

В этом году в Москве завершится строительство 16 храмов в рамках реализации "Программы-200", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Еще на 26 объектах будут начаты работы с окончанием в 2015 и 2016 годах", - сообщил во вторник советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла по строительству и куратор программы строительства храмов Владимир Ресин.

"Мы твердо знаем, какое число площадок у нас есть, какие еще документы надо собрать, какие предварительные вопросы решить, чтобы мы могли достойно исполнить все взятые на себя обязательства", - сказал он на пресс-конференции в рамках XXII Международных рождественских образовательных чтений.

За последние три года в спальных районах Москвы по "Программе-200" возведено 18 православных храмов, при которых налажена полноценная общинная жизнь. За это время зарегистрированы 102 новые православные общины, для служения при которых назначены настоятели. Кроме того, на 59 участках установлены временные храмы-часовни, где регулярно совершаются богослужения.