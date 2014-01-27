70 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда

В слове на открытии XXII Международных Рождественских образовательных чтений «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о том, что ровно 70 лет назад, 27 января 1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда.

Предстоятель призвал благословение Господне на ныне здравствующих ветеранов, участников и свидетелей Великой Отечественной войны, а также тех, кто пережил блокаду.

«Вкладываю в эти слова особые чувства человека, родившегося в семье блокадников, которая чудом выжила в течение этих страшных 900 дней, — продолжил Святейший Владыка. — Я родился в 1946 году, сразу после войны. Я помню Ленинград с его разрушенными зданиями. Я помню лицо блокады. Я помню эти серые, черные краски города. Но я также был свидетелем и того, как быстро и с какой энергией, в отсутствие современных машин и механизмов восстанавливался город. Буквально за несколько лет не осталось ни одной развалины, и город предстал во всей своей красоте».

«Почитая память погибших, мы призваны помнить о том, какой ценой заплачено за мир и свободу нашей Родины и всей Европы», — заявил Предстоятель Русской православной церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси