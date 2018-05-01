"Господи, спаси Украину!" Дети в лавре на коленях просили Бога о мире и обратились к политикам

Воскресный вечер в Киево-Печерской лавре вчера был особенным. В Успенском соборе состоялась первая Детская молитва о мире в Украине.

Символично, что молебен состоялся в дни, когда в Киев из Афона привезли Дары волхвов - подарки Богомладенцу Христу.

Воспитанники киевских воскресных школ пришли поклониться святыне и попросить у Господа, чтобы взрослые остановили кровопролитие и не допустили войны. На детский молебен собралось более двух тысяч человек.

Перед началом молебна ко всем обратился Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич):

«Наши дети против кровопролития. Они не хотят лишиться своих братьев, сестер, своих родителей. Украинская Православная Церковь выступила с инициативой провести детские молебны по всей Украине. Сегодня дни особых испытаний и сегодняшняя молитва особенная. Через чистые души наших детей мы будем взывать ко Всемилостивому Господу, чтобы Он даровал нашему отечеству мир, отвратил от ненависти и братоубийства».

«Господь сказал Своим ученикам: "Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие "(Мк.10, 14). Надеемся, что детская чистая и пламенная молитва не даст взрослым совершить непоправимую ошибку», - добавил митрополит Антоний.

Переполняет чувство тревоги: «Господи, услышь детей, спаси Украину! Спаси ради них!»

«Царю небесный, Утешителю, Душе истины…», - тоненькими ангельскими голосами вступил c молитвой Святому Духу детский хор. На душе становится спокойно и тепло.

Услышав знакомую молитву, малышня у амвона притихла. Начался молебен. Чистые детские души обратились к Господу, чтобы изменить мир, который их пугает. Чтобы ко взрослым вернулось хорошее настроение, чтобы родители перестали шептаться, где прятать детей, если завтра война.

«С замираньем смотрю я, как молятся дети,

Незатейливо, искренне к Богу взывая.

Нет молитвы той выше и проще на свете,

Нет прекраснее глаз, что на Бога взирают...» (Н.Воронина).

Глядя на взывающих к Богу детей, вновь переосмысливаешь евангельские слова: «…истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18,1-6).

Быть как дети – это как? Они искренние и быстро прощают. От души радуются. Так же от души молятся и плачут. Они чисты и добры. У них многому можно научится. Даже совсем маленький ребенок умеет говорить с Богом. И умеет слышать Его.

В детской молитве надежда, доверие, отсутствие любых сомнений. Наивность и простота.

Во время молебна о мире в Украине был особый момент -коленопреклоненные молитвы, когда весь храм стал на колени и обратился к Небесному Отцу.

Когда на коленках молятся малыши – у взрослых бегут мурашки, этот момент трогает до глубины души. Если опять прольется чья-то кровь, как мы, взрослые, сможем смотреть этим детям в глаза?! Вчера сотни детей, глядя на строгий и справедливый лик Христа, молили Бога о мире. Они с надеждой приложились к Дарам волхвов - к великой христианской святыне.

«Господи, сделай так, чтобы взрослые перестали играть в войну! Спаси людей от грехов и одиночества! Раздай всем доброту!»

Дети молили и очень верили, что Бог поможет остановить в Украине кровопролитие. Они сделали все, что могут сделать дети. Пришли в церковь и стали перед Богом на колени. Думая о всех нас. Что сделаем для них мы?!

О чем дети просили Бога, о чем думали, во время молебна о мире в Украине

(Стилистика максимально сохранена. – Авт.)

Егор и Артем Волошины, 5 и 8 лет.

«ПРЕЗИДЕНТУ НАДО СКАЗАТЬ, ЧТОБЫ ОН СЛУШАЛ ЛЮДЕЙ»

«Я сегодня здесь крестился (крестное знамение. – Авт.), чтобы в Украине не было войны. Я видел Президента по телевизору».

«Мы переживаем за Украину. Сейчас Майдан. Там кидаются друг в друга гранатами. Кто в кого кидается? Ну, украинцы. Я переживаю. Сегодня у Бога просил добра всем людям. Я бы сказал всем тем людям на Майдане, чтобы они не кидались. Чтобы придумали как помириться и чтобы жили дружно. Мы тоже, бывает, деремся, но потом миримся. Президенту надо сказать, чтобы он слушал людей».

Юра Ищенко, 10 лет.

«Я ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ… НО СЕЙЧАС Я ОЧЕНЬ РАССТРОЕН»

"Я гражданин Украины. Я горжусь своей страной. Но сейчас я очень расстроен, потому что украинцы идут на украинцев. Они бьются. Так нельзя. Нужно, чтобы хотя бы одна сторона уступила. Чтобы не было войны. Если будет война, наша очень красивая Украина будет залита кровью. Это будет очень плохо. Нельзя этого допустить.

Желаю правительству и оппозиции, чтобы они все поменяли в своей жизни. Президент должен поговорить с народом. Он должен убрать правила, которые людям не нравятся. Если он (Президент. – Авт.) подумает, то пусть остается. А если будет таким самым… Ну тогда пусть решает уже народ. Или ему остаться, или нет. Я бы передал Президенту, чтобы он обратился к Господу и помолился Ему. Может Господь вразумит его и даст какие-то советы.

Оппозиции тоже надо помолиться. Мне Господь помогает, когда я молюсь. Чтобы Господь услышал, нужно искренне, очень искренне… Нужно покаяться. Каждый делал грехи. Одни обманывали, другие еще что-то. Нельзя так делать. Нужно, чтобы все жили по законам Божиим".

Настя Милешкина, 9 лет.

«КОГДА ЛЮДИ НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ, НУЖНО О НИХ МОЛИТЬСЯ»

«Сегодня я просила Бога, чтобы Он спас души, которые стоят там, на том Майдане – с той и той стороны. Чтобы Бог обратил их к вере. Когда люди не могут договориться, нужно за них молиться, чтобы Бог Сам устроил как-то. Нам этого не понять, потому что у нас по сравнению с Богом, куриные мозги. Я бы посоветовала Президенту, чтобы он тоже помолился. А оппозиции… там такая безвыходная ситуация, что я даже не знаю, что им делать. Может быть наша детская молитва им поможет. Мы думаем, Господь как-то сохранит нашу страну. Я молюсь о нашей стране и о нашем городе. Хочу, чтобы Украина жила в мире. Чтобы не было войны. Мы думаем, что Бог услышит нашу молитву и сохранит нашу страну».

Матфей Черноморец, 11 лет.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ГОСПОДЬ СОТВОРИЛ ЧУДО И ПРИМИРИЛ НАШ НАРОД»

«Я хочу, чтобы Бог сотворил чудо и примирил наш народ. Я знаю, что на Майдане были смерти. Это ужасно, когда людей убивают. Если продолжать военные действия, выход не найдется. В конфликтных ситуациях надо стараться решить все мирно. И молиться. Я хочу, чтобы Господь услышал наши молитвы. И примирил людей».

София Гладковская, 12 лет.

«ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН ВЫСЛУШАТЬ ПРОСЬБЫ НАРОДА, ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ»

«Если будет война, от Украины ничего не останется. Война – это много кровопролития. Некоторые умрут без вины, может быть, не успеют покаяться. Хочу передать правительству, что нельзя так обращаться с народом. Президент должен выслушать просьбы народа, если хочет дальше оставаться Президентом. Если не хочет потерять работу».

Мария Баханова, 11 лет.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ПРЕЗИДЕНТ ПОМОЛИЛСЯ БОГУ, И ВСЕ УПРАВИЛ БОГ».

«Я прошу у Бога, чтобы был в стране мир, чтобы не было войны. Чтобы у детей было хорошее детство. Если будет война, будет много людей убито. Сегодня украинцы с украинцами бьются на Майдане, убивают друг друга. Они хотят лучше жить. Но почему-то убивают. Это неправильно. Не надо было это начинать. Чтобы закончить, надо молиться, чтобы был мир. Хочу, чтобы Президент помолился Богу, и все управил Бог. Желаю ему мудрости. Чтобы Господь послал ему мудрость. А оппозиции надо быть вместе, дружными. И чтобы Украина была вместе».

Александра Глатковская, 7 лет.

«УМЕРЛИ ЛЮДИ… ЧТОБЫ ЛЮДИ ПОСМОТРЕЛИ НА ЭТИ СМЕРТИ И РАСКАЯЛИСЬ»

«Сегодня я хочу, чтобы войны не было. Чтобы одна сторона нашей столицы мирно уступила другой. Чтобы все жили дружно и счастливо. На Майдане бьются. Хотят, чтобы вторая сторона им уступила. Там была кровь. Умерли люди. Мне очень их жалко. Я молюсь за них. Они умерли, чтобы жить лучше. За лучшую жизнь. Они умерли, чтобы другие покаялись. Чтобы люди посмотрели на эти смерти и раскаялись. Я не хочу, чтобы люди еще умирали. Тем, кто на Майдане я бы передала Христа. Крест. Что б они дружно жили. И никто не убивал. И Президенту бы передала. И тем и другим. Чтобы они посмотрели на Него, чтобы уверовали многие во Христа и смогли покаяться. Человек, который верит, он не допустит войны».

Аня Маскалькова, 8 лет.

«НА МАЙДАНЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ СМИРИТЬСЯ»

«В стране война. Хочу, чтобы люди не убивали друг друга. Я видела смерть. Это страшно. Я не хочу, чтобы у людей в семьях было горе. Пусть Президент покается. И помолится. Мы все одна семья. В семье смерть – горе. На Майдане люди должны смириться. Не делать Украину свободнее от людей. Если убивать Украина не будет населенная».

Ваня Баханов, 13 лет.

«У УКРАИНЫ ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС. ХОЧУ, ЧТОБЫ ПРЕЗИДЕНТ МЕНЯ УСЛЫШАЛ».

«Украина – одна семья. Очень плохо, если начнется гражданская война. Лучше бы столько людей в церкви ходили, сколько ходит на Майдан. Я хотел бы, чтобы наш Президент покаялся в своих делах, которые он сделал. И чтобы Господь дал ему ум. Тем, кто на Майдане и «Беркуту», я бы сказал, чтобы не били друг-друга. Чтобы не было кровопролития, потому что убийство – это страшный грех. Если будет война, будет много искалеченных и убитых. Для близких это горестно. Если будет война, тогда не будет целостной страны. У Украины еще есть шанс. Хочу, чтобы Президент меня услышал. И Президент и оппозиция должны доказывать словами. Надо уважать мнения двух сторон. И доказывать не оружием, а словами».

Серафим Федорчук, 3 года.

«Я молился за Украину. Хочу, чтобы был мир, чтобы не было войны!»

Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии"

Фото "УНИАН-Религии"