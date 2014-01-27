Время ожидания в очереди к Дарам волхвов составляет около получаса

В Стефановском пределе Успенского собора Киево-Печерской лавры находится великая христианская реликвия – Дары волхвов.

Ежедневно с 6 утра до позднего вечера храм открыт для всех, кто желает поклониться святыне.

Ввиду сильных морозов, предприняты все возможные меры, чтобы сократить время пребывания людей на улице.

По состоянию на понедельник, несмотря на большой поток паломников, время ожидания в очереди на Соборной площади Лавры составляет около получаса.

Для детей и людей с ограниченными физическими возможностями вход без очереди (для этого нужно обратиться к сестрам милосердия).

Напомним, что Дары волхвов будут пребывать в Лавре до 30 января.

В четверг верующие смогут поклониться святыне до 14:00.

Lavra.ua