Волынские журналисты отмечены наградами Украинской православной церкви

Блаженнейший Митрополит Владимир отметил наградами УПЦ большую группу сотрудников информационно-просветительского отдела Волынской епархии и благотворителей.

Награды вручил секретарь Предстоятеля митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Протоиерей Валентин Марчук награжден орденом Нестора Летописца. Памятный знак УПЦ - «1025-летие Крещения Киевской Руси» получили Оксана Лукашук, Юрий Клец, Мария Дубук, Елена Марчук, Наталья Малимон, Николай Шабала, Анжела Шабала. А также благотворители: Василий Токарский, Николай Барабаш, Сергей Кривицкий.

«Церковные награды - это видимые знаки, Господь видит: вы делаете хорошо дело для Церкви, для ее верных», - сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий Коваленко.

В январе этого года исполнилось 10 лет со дня выхода первого выпуска тележурнала «Колокола Волыни». Сейчас этот телепроект - далеко не единственный в структуре медиа-изданий епархии.

Информационно-просветительский отдел епархии готовит новые радиопередачи, ведь истинное слово о Христе, о том, как жить с Богом и для Бога люди всегда хотят слышать.

Медиа-проекты Волынской епархии постоянно становятся победителями творческих конкурсов, их отмечают в числе лучших во время фестивалей СМИ православных.

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