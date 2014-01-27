Патриарх Кирилл: пример новомучеников должен изучаться в школах

12:25, 27 января 2014
Православие
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Пример православных верующих и исповедников XX века, принявших мученическую кончину за Христа или подвергавшихся гонениям за свои убеждения, должны стать образцом для верующих, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости.

"Примером для нас в следовании за Христом вопреки стихиям мира должны служить новомученики и исповедники XX века, кровью засвидетельствовавшие свою верность Истине. Неслучайно тема прославления и почитания святых, особенно живших и пострадавших в минувшее лихолетье, традиционно становилась предметом обсуждения нескольких секций чтений в минувшие годы", — сказал патриарх Кирлл на открытии Рождественских чтений в Москве в понедельник.

"Важно, чтобы накопленный многолетний опыт имел практическое применение при проведении классных часов, написании школьных рефератов и научных работ, становился частью образовательной деятельности", — добавил он.

Новомучениками называют православных верующих, принявших мученическую кончину за Христа или подвергавшихся гонениям за свои убеждения после революции 1917 года. Многие из них уже признаны Церковью святыми.

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