Патриархи Кирилл и Иоанн X откроют Рождественские чтения в Кремле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X в понедельник примут участие в торжественном открытии в Государственном Кремлевском дворце XXII международных Рождественских образовательных чтений.

В этот раз Рождественские чтения проводятся в юбилейный год празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, поэтому их тема звучит как "Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее", сообщает РИА Новости.

Патриарх Иоанн X в субботу начал первый после своего избрания визит в Россию и, как ожидается, выступит на Рождественских чтениях.

"Мы будем говорить о защите традиционных ценностей: нашей веры, служения Богу и ближнему, семьи, защите материнства и детства, патриотизма, о сотрудничестве Церкви и государства в решении важнейших общественных вопросов, о выстроенной Русской православной церковью единой образовательной системе", — сказал на пресс-конференции руководитель оргкомитета Чтений митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Основные мероприятия всех 18 направлений Чтений, организованных синодальными структурами РПЦ, — круглые столы, секции, семинары и конференции — состоятся 28 и 29 января.

По оценкам оргкомитета, в работе XXII Международных Рождественских чтений примут участие более 12 тысяч человек. Чтения пройдут до 29 января.