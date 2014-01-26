Митрополит Антоний на встрече ВСЦИРО с лидерами оппозиции: В Украине - кризис доверия

В Киеве в помещении Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький Арсенал» вчера состоялась встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с лидерами украинских оппозиционных политических партий Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. От Украинской Православной Церкви во встрече принял участие митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, Управляющий делами УПЦ.

Во время встречи митрополит Антоний обратился к присутствующим с речью. Владыка в очередной раз заявил, что Церковь однозначно осуждает насилие и кровопролитие. «Надо немедленно остановить насилие, надо идти на уступки и компромиссы ради сохранения Украины», - подчеркнул владыка. «Лидеры оппозиции должны сделать все возможное для прекращения силовых акций со стороны митингующих. Эскалация конфликта является недопустимой. Следует отказаться от любых призывов к агрессии», - отметил митрополит Антоний. Он призвал лидеров оппозиции продолжить переговоры с властями, искать компромиссы и идти на уступки.

«Мы слышим много разговоров об общественно-политическом кризисе в Украине, - сказал владыка. - Однако следует признать, что мы переживаем и еще один кризис. Это кризис доверия. Сегодня люди не верят почти никому, они постоянно боятся, что их в очередной раз обманут. А это уже не политический и не общественный кризис, это кризис моральный».

Владыка еще раз подтвердил инициативу, выдвинутую им 24 января во время встречи с Президентом Украины, чтобы Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выступил гарантом соблюдения договоренностей, которые будут достигнуты в ходе переговоров между властью и оппозицией.

После речи митрополита Антония своим видением ситуации, сложившейся в стране, поделились и другие члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

В ответ лидеры оппозиции заявляли, что готовы приложить максимум усилий, чтобы сохранить мир в стране.

По результатам встречи Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций принял обращение, в котором призвал Президента Украины и лидеров оппозиции продолжить конструктивный диалог. Также Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций делегировал своих представителей на Майдан, чтобы донести до митингующих позицию религиозных лидеров относительно ситуации в стране.

Сразу после встречи с представителями церквей и религиозных организаций лидеры оппозиции отправились на очередной раунд переговоров с Президентом.

Православие в Украине