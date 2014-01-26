В Киево-Печерской лавре сегодня, в 19.00, состоится первая Детская молитва о мире в Украине. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской митрополии УПЦ, дети киевских воскресных школ будут молиться перед великой православной святыней - Дарами волхвов, которые хранит монастырь святого Павла на Афоне.

Это первое богослужение в рамках Всеукраинской детской молитвы о мире в Украине, которая состоится во всех храмах Украинской Православной Церкви.

Молебен возглавит управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщили в оргкомитете принесения Даров волхвов, во время молебна верующие смогут продолжать поклоняться святыне.

*** Честных Даров волхвов касался Сам Господь. О волхвах, принесших дары - золото, ладан и смирну - Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея.

Согласно преданию, отраженному в византийских письменных источниках, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме Дары находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыню передали в 1470 году, после захвата Константинополя турками.

Золото, принесенное волхвами - это 28 небольших золотых пластины-подвески в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенны филигранно выполненным орнаментом. Рисунок ни на одной из пластинок не повторяется.

Ладан и смирна когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы - Божественная и человеческая.

Священные предметы хранятся в ковчегах. Один из ковчегов и был принесен в Украину.