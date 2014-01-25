Поклониться Дарам волхвов в Киево-Печерской лавре можно с 6 утра до 12 ночи

Поклониться Дарам волхвов, которые вчера вечером прибыли в Украину и до 30 января будут находиться в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, можно с 6 утра до 12 ночи. Об этом УНИАН сообщили организаторы принесения великой христианской святыни в Украину.

Такой промежуток времени установлен в связи с тем, что после 10 часов вечера число желающих приложиться уменьшается, люди подходят по нескольку человек.

Между тем организаторы заверили, если возникнет очередь, святыня будет доступна для поклонения всю ночь.

По улице Лаврской для обогрева паломников, которые приходят поклониться Дарам волхвов, стоят автобусы.

Также организаторы сообщили, что будут поить людей горячим чаем. Для этого вчера вчером в лавру доставили полевые кухни. Раздавать чай будут сестры милосердия и волонтеры.

"В любой момент мы готовы принимать кого угодно из прихожан возле святыни", - заверил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

В комментарии УНИАН он добавил, что на вчерашнем молебне, посвященном принесению святыни в Украину, прозвучали специальные молитвы за мир и спокойствие в стране.

"Надеемся принесение Честных Даров волхвов в Украину повлияет на ситуацию в государстве. То, что невозможно людям, возможно Богу", - верит отец Георгий.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Киев из Минска прибыла великая христианская святыня - Дары волхвов, которые с 1470 года хранит монастырь святого Павла на Афоне. Организатором принесення святыни в Россию, Украину и Беларусь выступил Благотворительный Фонд Святителя Василия Великого.

С 6 по 13 января ковчег волхвов с Дарами находился в Храме Христа Спасителя в Москве. К святыне пришли более 400 тысяч человек.

С 14 по 17 января святыня находилась в Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге. За четыре дня ей поклонились 165000 человек.

С 18 по 24 января Дары были выставлены в Доме Милосердия. Поклонились Дарам волхвов около 200 тысяч человек.

*** По христианскому преданию, Честных Даров волхвов касался Сам Господь. О волхвах, принесших дары - золото, ладан и смирну - Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея.

Согласно преданию, отраженному в византийских письменных источниках, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме Дары находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыню передали в 1470 году, после захвата Константинополя турками.

Золото, принесенное волхвами - это 28 небольших золотых пластины-подвески в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенны филигранно выполненным орнаментом. Рисунок ни на одной из пластинок не повторяется.

Ладан и смирна когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы - Божественная и человеческая.

Священные предметы хранятся в ковчегах. Один из ковчегов и был принесен в Украину.