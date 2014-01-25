Управляющий делами УПЦ передал в дар приходу Всех святых в Страсбурге иконы Божией Матери "Страсбургская"

24 января в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась встреча управляющего делами Украинской православной церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония с представителем Московского Патриархата при Совете Европы, настоятелем прихода Всех святых в Страсбурге (Франция) игуменом Филиппом (Рябых).

В ходе встречи игумен Филипп рассказал о социальной работе Православной церкви, которая ведется в Эльзасе (северо-восточный регион Франции), а также ознакомил владыку проекту строящегося храма в честь Всех святых.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира митрополит Антоний, как член Попечительского совета по строительству храма Всех святых в Страсбурге, передал в дар приходу большую в киоте и Аналойную иконы Божией Матери "Страсбургская". Они были написаны преподавателями и воспитанниками иконописного отделения Одесской духовной семинарии специально для строящегося храма.

Мitropolia.kiev.ua