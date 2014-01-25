Митрополит Антоний предложил Всеукраинскому совету церквей стать гарантом договоренностей между властью и оппозицией

В Киеве 24 января состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с представителями церквей и религиозных организаций Украины. Украинскую Православную Церковь на встрече представлял управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Во время встречи была обсуждена ситуация, сложившаяся в стране.

Митрополит Антоний, обращаясь к главе государства, отметил: «Стране грозит стихия толпы. Мы стоим на крае бездны».

Владыка осудил кровопролитие, которое произошло в Киеве, и попросил Президента обеспечить тщательное и беспристрастное расследование всех случаев смерти людей во время столкновений.

Владыка подчеркнул необходимость продолжить переговоры между властью и оппозицией: «Надо искать пути к примирению ради сохранения мира в стране, ради сохранения целостности страны».

Митрополит Антоний также обратил внимание на недопустимость манипуляций общественным сознанием.

«Особая ответственность, - отметил он, - лежит сегодня на журналистах. Репортажи с места событий ни в коем случае не должны подталкивать людей к агрессии. Украинское общество дошло до точки кипения, и одно неосторожное слово может вызвать взрыв».

Митрополит Антоний также поддержал необходимость созыва внеочередной сессии Верховной Рады Украины с целью обсуждения ситуации, которая сложилась в государстве.

Кроме того, митрополит Антоний выдвинул инициативу, чтобы Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выступил гарантом соблюдения договоренностей, которые будут достигнуты в ходе переговоров между властью и оппозицией.

«В эти дни все мы возносим свои молитвы за Украину, за ее народ. Верим, что с Божьей помощью нам удастся найти выход из этой непростой ситуации», - отметил владыка Антоний в завершение своего выступления.

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