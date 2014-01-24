Архиепископ УПЦ КП призвал депутатов ВР Крыма провести “круглый стол” ради примирения на полуострове

Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент призвал депутатов Верховной Рады Крыма провести “круглый стол” ради примирения на полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом архиепископ сказал во время брифинга в Штабе национального сопротивления, объявляя Обращение “Об общественной ситуации в Украине и обострении политического противостояния”.

Перед началом объявления Обращения архиепископ отметил, что из стен Верховной Рады Крыма “исходят заявления”, то ли от президиума, то ли от депутатов, то ли от отдельных политиков, которые насыщены языком вражды, сеют ненависть и рознь, призывают к введению чрезвычайного положения.

“Это абсолютно недопустимо для органов власти в то время, когда общество полностью готово к диалогу, миру”, - отметил он.

Кроме того, архиепископ выразил сожаление по поводу того, что “обращение руководства Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата полностью игнорируется и не принимаются во внимание”.

Так, в Обращении, в частности, отмечается, что архиепископ обращается к руководителям религиозных организаций, входящим в состав Межцерковного объединения “Мир — Дар Божий” с тем, чтобы они приобщились к молитве и выразили свою позицию относительно последних событий.

Также он поддерживает Духовное управление мусульман Крыма относительно призыва всех участников противостояния отказаться от насилия, сохранять спокойствие, а политиков — сесть за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

“Обращаюсь к депутатам Верховной Рады АР Крым, к руководству АР Крым, председателю Севастопольской государственной администрации — в ближайшее время созывать руководство религиозных организаций в Крыму и городе Севастополь, безотлагательно провести “круглый стол” для диалога во имя согласия и примирения на полуострове”, - сказал архиепископ.

В случае отказа от проведения диалога, отметил он, “вся ответственность за деструктивные действия в Крыму будет возложена на руководство Автономии и города Севастополя”.

“Обращение адресовано председателю президиума Верховной Рады Владимиру Константинову, председателю Совета министров АРК Анатолию Могилеву, председателю Севастопольской государственной администрации Владимиру Яцубе и председателям религиозных организаций, входящих в состав организации “Мир — Дар Божий” в Крыму, а также ко всем верным Крымской епархии УПЦ КП.