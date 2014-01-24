Евангельские Церкви: Осуждаем ложь, злоупотребление властью и силой, что вылилось в насилие
Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины призывает власти "услышать призывы к мирному урегулированию конфликта".
Об этом говорится в Обращении СЕПЦУ о последних событиях в Украине, принятом по результатам заседания от 23 января 2014 и обнародованного в пятницу, сообщает Институт религиозной свободы.
"Осуждаем ложь, злоупотребление властью и силой, что вылилось в насилие со всех сторон общественно-политического противостояния, – заявили главы евангельских Церквей, – Напоминаем о персональной ответственности каждого человека перед Богом за свои поступки. Помните, что «Ему дадим отчет!»"
Совет Церквей напомнил о ценности человеческой жизни как величайшего дара от Бога.
Церковные лидеры выразили сопереживание с теми, кто потерял родных, и продолжили молиться о выздоровлении всех раненых в силовых противостояниях последних недель.
Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины призвала всех верующих объединиться в посте и молитве, чтобы украинский народ обратился к Богу ради исцеления нашей страны.
В состав СЕПЦУ входят:
Вячеслав Нестерук, председатель Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов;
Михаил Паночко, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;
Виктор Алексеенко, президент Украинского унионной конференции Церкви адвентистов седьмого дня;
Леонид Падун, старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;
Василий Райчинец, старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины;
Сергей Шаптала, председатель Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины;
Сергей Дацко, председатель правления Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины;
Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской Лютеранской Церкви;
Анатолий Гаврилюк, президент Объединения независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия).
Институт религиозной свободы, Киев