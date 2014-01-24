Женщины могут увидеть Дары волхвов, только когда реликвия покидает Афон

В христианском учении это те самые дары, которые волхвы принесли родившемуся Иисусу. Раньше их можно было увидеть только в Греции на горе Афон. В эти дни часть Даров волхвов путешествует по странам, где живут прихожане Русской православной церкви.

Фото: честные-дары-волхвов.рф.

Подготовка к этому событию велась несколько месяцев.

Уже завтра Дары прибудут в Киев, а с 6 утра субботы верующие смогут прийти в храм и поклониться святыне. Как показывает опыт России и Беларуси, тысячи человек придут в эти дни в Успенский собор Киево-Печерской лавры.

В Киеве, конечно, готовятся к наплыву паломников, учитывая и то, что прогнозируют похолодание. Вдоль очереди расположат автобусы, в которых люди смогут погреться. Рядом сестры милосердия будут готовить и раздавать горячий чай и, возможно, гречневую кашу - если будет очень холодно.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Митрополит Антоний: "Человек, идущий поклониться святыне, должен усердно молиться"

Подробнее о том, что означает для нас прибытие Даров, как будет проходить поклонение, рассказал в интервью "КП" управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

- Владыка, зачем Церковь привозит в Украину святыни и реликвии из других стран?

- Поклонение святыням - это давняя традиция Церкви. Чудотворные иконы, мощи святых, а также предметы, связанные с земной жизнью Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы, всегда вызывали у христиан благоговейное поклонение. Обычно для поклонения святыням люди совершали непростые паломнические путешествия, однако далеко не каждый может позволить себе поездку за границу. Поэтому наша Церковь организовывает принесение святынь в Украину.

Некоторые святыни находятся в таких местах, куда может попасть далеко не каждый паломник. Например, Дары волхвов, которые ныне привезут в Киев, постоянно находятся на горе Афон. Это своеобразная монашеская республика, куда вход женщинам запрещен. И потому женщины могут поклониться этой реликвии только в тех случаях, когда ее вывозят за пределы Афона.

- Фиксирует ли Церковь случаи исцеления, происходящие от молитв у святынь?

- Да, мы стараемся фиксировать такие случаи.

- Имеются ли у УПЦ святыни, которые когда-либо вывозились для поклонения верующих в другие страны?

- На территории Украины имеется немало христианских святынь, которые известны далеко за ее пределами. Несколько лет назад наша Церковь возила для поклонения в Россию Почаевскую икону Пресвятой Богородицы. В 2012 году по просьбе Румынской православной церкви мы возили для поклонения в город Яссы (Румыния) мощи преподобного Феофила Голосеевского. Есть и другие примеры.

- Чем посоветуете верующим людям занять себя в очередях?

- Прежде всего человек, идущий поклониться святыне, должен усердно молиться. Поклоняясь какой бы то ни было реликвии, мы должны возносить молитву к Богу. Также, подходя к Дарам волхвов, следует задуматься о событиях, связанных с Рождеством Христовым. Бог становится Человеком, приходит в мир для того, чтобы спасти нас. А что мы принесем ему в ответ? Конечно же, нашу веру и искреннюю молитву.

- Придется ли верующим платить за вход в Лавру в эти дни?

- Нет, конечно же. Никакой платы с паломников взимать не будут. Вход в Лавру будет свободным. Понятно, что совершенно бесплатно мы будем давать людям чай. Также бесплатно паломникам будут раздавать иконки на память о привозе в Киев этой реликвии.

Какие еще святыни хранятся в греческом монастыре

Дары волхвов, которые, как описано в Евангелии, преподнесли младенцу Иисусу Христу, хранятся в афонском монастыре Святого Павла. Золото принесли Христу как Царю, ладан - как Богу, смирну - как человеку смертному (смирна 2 тысячи лет назад применялась для бальзамирования тел усопших).

Дары волхвов разделены на десять частей, каждая из которых помещена в отдельный ковчег и используется для различных обрядов.

Афонские монахи тщательно оберегают святыни. Опубликованы фото только 4 из десяти ковчегов.

Всего в монастыре хранится 28 небольших золотых пластин-подвесок самых разных форм (см. фото 1, 2, 3 и 4), которые украшены орнаментом. На всех пластинах он разный.

Ладан и смирна изначально были соединены в небольшие (размером с грецкий орех - см. фото 1) шарики - всего их сохранилось около 70 штук.

Они символизируют две природы, соединенные во Христе, - человеческую и Божественную.

В некоторых ковчегах реликвии дополнены также мощами святых. Как правило, с Афона для поклонения вывозят только один из ковчегов.

Кстати, сейчас святыню (она на фото 3) впервые вывезли за пределы Греции.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

"Ничего удивительного в сохранении ладана и смирны нет"

Почему Дары волхвов, в составе которых есть смирна и ладан, не разложились за 2 тысячи лет?

- Я отвечу тоже вопросом: а как сохранились фаюмские портреты (надгробные живописные портреты в Древнем Египте выполнены в технике энкаустики, в которой связующим веществом красок был воск. - Ред.) и до сих пор взирают на нас так, будто написаны вчера? - пояснил "КП" протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского ставропигиального монастыря, член Союза писателей России. - Что лучше сохраняется в веках, чем вещества, не поддающиеся коррозии, гниению и тлению? Смирна - густое ароматическое вещество, предотвращающее процесс распада тканей. Смирна и ладан в сокровищнице Афона представляют собой единый шар запекшегося, спрессованного вещества. И ничего удивительного в их сохранении до наших дней нет - они сами предохраняют другие вещества от распада.

Ольга ШЕСТАКОВА, "Комсомольская правда в Украине"