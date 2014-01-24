Епископ Львовский и Галицкий Филарет: Не отвечайте злом на зло

Возлюблені брати і сестри!

У ці нелегкі дні, які переживає вся наша країна, я хочу звернутися до вас зі словами Христової любові: Мир Вам!

Перш за все я хочу привітати одвічне прагнення народу України до свободи, її незламний козацький дух, стремління захистити свою сім’ю, свою землю, свою віру від поневолення і утиску – але свободи у Христі, а не свободи інстинктів! Разом з вами я переживаю за майбуття нашої країни, та скорблю за загиблими під час акцій протесту.

Історія нашого багатостраждального народу повніє сторінками кривавих подій і запеклої боротьби. Це боротьба як фізична, так і духовна. Фізично можна вбити, знищити, стерти з лиця землі – це трагедія. Але є трагедія значно глибша – трагедія загибелі душі, зневір’я в часи випробувань, озлоблення – все це зараз нависло і над нами.

Нам слід пам’ятати, що головний ворог наш не влада, а гріх, який спонукає певних людей до вчинків не добрих, до кривди, до вбивства. Тому ми не повинні допустити загибелі наших душ – коли морок гріха їх покриє. Не станемо чинити гріх. Утримаймось від тих кроків, за які потім будуть нас засуджувати сумління і моральний закон Христовий.

Нещодавно ми відзначили Світле свято Хрещення Господнього, яке закликає нас до оновлення, очищення, яке дає нам надію, що всі ми будемо прощені – бо звільнив нас Христос від гріха, від влади диявола.

Переважна більшість з нас носить ім’я християн. І я закликаю всіх нас пам’ятати і бути християнами завжди! Не відповідати злом на зло, але чинити добро. Допомагаймо один одному, прислухаймось один до одного, зрозуміймо один одного. Всім нам треба усвідомити, що не розбрат, жорстокість і насилля є основою суспільства – усвідомити всім, не дивлячись, по яку сторону барикад він стоїть.

Сьогодні ми стоїмо на порозі громадянської війни, яку допустити не можна ні в якому разі! Всі ми повинні задуматися над своїми вчинками, аби вони не призвели до розколу нашої Держави. Закликаю всіх до гарячої молитви разом із монахами, які стоять по вулиці Грушевського на лінії вогню, разом із священиками по всіх наших храмах в усій Україні. Нехай Господь Сам навчить нас правильно боронити свої права та життя!

Нам як ніколи зараз потрібен мир, взаєморозуміння, примирення а також молитва і очищення від гріхів – щоб ми могли поглянути один на одного, як на братів, а не як на ворогів, і щоб кожен міг сказати людині, що стоїть з ним поряд: Христос посеред нас! А у відповідь міг почути: і є, і буде!

+ Філарет

Єпископ Львівський і Галицький УПЦ