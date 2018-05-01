Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний: Общество XXI века не имеет права морально деградировать до уровня мести

Владыка, политические противостояния в Украине уже привели к пяти смертям. Почти каждый день искалеченных людей становится больше. Ощущение невыносимой боли от трагических событий последних дней в душе каждого из нас. Не все смогли преодолеть гнев - впервые на нашей миролюбивой земле прозвучали призывы к мести, призывы взяться за оружие: “кровь за кровь”, “найти и наказать”. Как людям найти в себе силы прислушаться к разуму, не прибегнуть к мести?

В ДНИ ТРЕВОГИ НАМ ВСЕМ НУЖНО ИСКРЕННЕ МОЛИТЬСЯ СЫНОВЬЯМ КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА - СВЯТЫМ КНЯЗЬЯМ БОРИСУ И ГЛЕБУ

В эти дни каждый гражданин Украины пребывает в беспокойстве за ее судьбу. Понимая человеческую психологию, мне было очень страшно услышать об убитых и искалеченных людях, страшно смотреть видеокадры с горящими головами работников милиции. Всех пострадавших чрезвычайно жаль. Я глубоко сочувствую их горю.

Ощущение именно страха у меня возникло от того, что люди, которыми руководит агрессия, в этих условиях достаточно легко могут потерять человеческое и начать действовать лишь жестокими инстинктами.

Жажда мести, это то, чего сегодня нужно бояться на самом деле. Месть делает людей слепыми. Кто-то думает, что благодаря ней можно чего-то достичь, но чего?!

Не может быть ни крупицы добра от того, что идет против Слова Божиего. Оно же учит нас совсем другой истине: побеждай зло добром. Все остальное - это ошибка, иногда такая ошибка, которая может нанести непоправимый вред.

Те, кто хочет оправдать месть, спекулируя старозаветным принципом «око за око», глубоко неправы. Ведь этот принцип в условиях грубого первобытного общества был не призывом к расправе, а предупредительным средством для прекращения жестокости, ограничение равноценным наказанием в тех случаях, когда кто-то жаждал отнять жизнь в отместку за потерянный глаз.

Общество XXI века не имеет права морально деградировать до уровня мести. Призыв Христа Спасителя к любви, и даже более того, к любви врагов своих, это тот спасательный круг, который не раз спасал народы от непоправимых бедствий.

Мы, украинцы, издавна научены этому своей историей. Ведь самые первые святые, прославленные в нашей Церкви после Крещения Руси - это сыновья Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира - святые князья Борис и Глеб.

Эти страдальцы знали о том, что родной старший брат Святополк, желая достичь абсолютной власти, намерен их убить. Однако, они выбрали смиренно принять все испытания и даже смерть, нежели вражду против своего брата. С тех пор наши предки стали считать их небесными покровителями Киевской Руси.

Знаменательно, что князья Борис и Глеб были прославленны самым народом, который после веков жизни в системе жестоких законов языческой морали, что допускало даже случаи человеческих жертвоприношений, был поражен таким великолепным примером любви.

В эти дни тревоги и испытаний нам всем нужно искренне молиться этим святым, чтобы их покровительством Господь подарил мудрость и мир нашему обществу, чтобы украинский народ, который ни разу за свою историю не становился агрессором и не выходил войной против других народов, сегодня бы не поддался спровоцировать себя на братоубийство.

Владыка, наблюдая за событиями в Киеве, сейчас многие впадают в отчаяние, у людей ломается психика. Что Вы можете посоветовать людям, чтобы сохранить душевный покой?

НЕ БУДЕМ ОБИЖАТЬ БОГА СВОИМ УНЫНИЕМ: "ЕСЛИ БОГ ЗА НАС, КТО ПРОТИВ НАС?" (Рим. 8, 31).

Сегодня мы являемся свидетелями тревожных политических событий. Привычная картина спокойного Киева омрачена сценами уличных баталий, ненависти, единокровные братья оказались по разные стороны баррикад. Такая ситуация не может не огорчать. Мало кто останется равнодушным, увидев как противостояние, разделяет наш миролюбивый народ на два противоположных лагеря.

Но мы не должны впадать в отчаяние и поддаваться панике, даже в этой непростой ситуации. Кому как не нам, православным христианам, надо в эти дни явить особую крепость духа, показать пример действенной веры, искренней надежды, искренней любви и засвидетельствовать миру, что Господь рядом и непреложными остаются Его слова: "Я с вами во все дни до скончания века" (Мф. 28, 20).

Сам Бог ободряет и укрепляет нас, чтобы мы преодолевали страх и неверие в трудных жизненных ситуациях: "Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей" (Ис. 41, 10). А "Если Бог за нас, кто против нас?" (Рим. 8, 31). Не будем же обижать Бога своим унынием, всецело доверимся Его промыслу, потому что ни один волос не упадет с головы человека, если на то не будет Воли Божией (см. Мф. 10, 30).

Господь посылает нам испытания, чтобы мы смирились, становились умнее, выносливее, помнили о непостоянстве мира и его благ, направляя духовный взгляд в Царство Божие, которого и должны искать прежде всего (Мф. 6, 33).

Сегодня, когда вся Церковь молится о мире и умножении любви, искоренении зла и всякой ненависти, каждый из нас призывается к молитвенному подвигу.

Как учит блаженный Августин: "Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться". А святитель Иоанн Златоуст учит нас: "Молитва - великое оружие, великая защита, большой клад, большая пристань, безопасное убежище... Ничего нет равного молитве: она и невозможное делает возможным, трудное - легким, сложное - удобным".

Да, есть сегодня серьезная проблема, но как написал поэт и философ Омар Хайям: "Не говори Богу, что у тебя есть проблема. Повернись к проблеме и скажи, что у тебя есть Бог".

Когда становится тяжело на душе, начинают одолевать страхи и сомнения, нет другого способа борьбы с соблазнами, кроме пламенной молитвы и крепкого упования на промысел Божий.

Мы должны сохранить бодрость духа, поддерживать в трудных обстоятельствах ближних: добрым словом, молитвой, делами любви и милосердия.

Церковь призывает наше общество к примирению. Церковь – это все мы, в единстве наша сила. Усугубим свои молитвы и с искренней верой призовем благодать Божию на наш многострадальный народ.

С особой актуальностью звучат сегодня слова апостола: "Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем" (1 Фес. 5, 14).

"Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами" (2 Кор. 13, 11).

Беседовала Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии"