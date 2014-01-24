За пять дней в Минске Дарам волхвов поклонилось более 460 тыс человек

Согласно распространенной пресс-службой оргкомитета принесения Даров информации, за пять дней в белорусской столице к христианской святыне успели приложиться более 460 тыс. человек, сообщает Рravoslavie.ru со ссылкой на сайт Вelta.

"Начиная с вечера 17 января в храме Иова Многострадального в минском Доме милосердия не иссякает поток паломников. Святыне уже поклонились более 460 тыс. человек, это даже больше, чем в Москве", - отметила глава пресс-службы оргкомитета принесения Даров волхвов Мария Коровина.

Дары волхвов на протяжении истории доказали свою аутентичность различными чудесами, заявил журналистам представитель монастыря Святого Павла в Священном Киноте горы Афон монах Никодим.

"Мы не ощущаем никакой потребности и нужды заниматься научными исследованиями подлинности этой святыни, потому что она не единожды сама доказывала свою подлинность и аутентичность теми чудесами, которые Господь посылал верующим людям, молившимся у нее", - сказал монах.

Говоря о чудесах, он обратил внимание и на то, что они могут быть не только видимыми. "Чудеса могут совершаться в душе человека", - пояснил представитель монастыря в Киноте.