В России оцифруют все материалы исторического архива об Александро-Невской лавре

Общедоступными станут все материалы Российского государственного исторического архива об Александро-Невской лавре в период ее развития за 300 лет. Их оцифрует Президентская библиотека (ПБ), сообщает сайт Sedmitza.ru.

Работа будет проведена в рамках сотрудничества первой национальной электронной библиотеки России и Санкт-Петербургской митрополии, которое началось в 2013 году. В год 300-летия обители ПБ передала отреставрированному и получившему возможность работать с электронными источниками монастырскому книгохранилищу цифровые копии раритетных изданий по истории Русской православной церкви, в частности, выпущенный в 1720 году «Регламент Духовной коллегии и прибавления к нему» с собственноручными пометами императора Петра I.

Обмен раритетными изданиями и документами — это значимый шаг в пространстве духовного просвещения, отметил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. «Президентская библиотека — крупнейший центр хранения документов, которые дают возможность получать истинные знания о нашей стране», — сказал владыка Назарий.

Благодаря высокому качеству оцифровки иллюстраций электронную копию издания планируется использовать в реставрационных работах на территории обители.