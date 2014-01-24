В новой Духовной академии в Пловдиве смогут учиться девушки

Девушки смогут учиться в новой Духовной академии в Пловдиве, но только заочно, сообщает болгарское издание «Стандарт».

Синод Болгарской православной церкви одобрил Сборник правил о деятельности Православной духовной академии святых Кирилла и Мефодия, которая скоро откроется в Пловдиве.

Традиционно учащиеся Духовных академий живут в пансионе, поэтому на очное обучение принимаются только молодые люди мужского пола.

Духовная академия в Пловдиве будет подчиняться Синоду, ее духовным наставником будет митрополит Пловдивский Николай.

В Академии будут 4 факультета, срок обучения на которых составит 8 семестров. Первый набор на 1-й курс планируется провести уже в этом году. Обучение заочников начнется в сентябре, а очников — в октябре 2014 г.

Решение о создании Духовной академии Синод Болгарской православной церкви принял в конце прошлого года по предложению митрополита Пловдивского Николая. Новое церковное училище будет находиться на содержании Болгарской православной церкви, в отличие от богословских факультетов, которые сейчас действует при нескольких болгарских университетах.

В настоящее время Синод не может влиять на учебные программы богословских факультетов, выпускники которых, как правило, отличаются низкой богословской и литургической подготовкой. Болгарские иерархи надеются, что создание нового высшего духовного учебного заведения под прямым контролем Церкви будет способствовать улучшению подготовки будущих священнослужителей и специалистов-мирян.

Sedmitza