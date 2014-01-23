Что на самом деле сказал митрополит Павел Президенту? - сайт лавры приводит аудиозапись

После торжественного богослужения, которое состоялось в Киево-Печерской лавре 22 января, по случаю Дня Соборности Украины, некоторые СМИ опубликовали информацию, которую одному из столичных изданий сообщили прихожане, присутствовавшие на службе.

В сообщениях прессы цитировались слова наместника лавры митрополита Павла (Лебедя), обращенные к Президенту Украины Виктору Януковичу.

Официальный сайт Киево-Печерской лавры приводит отрывок, который вызвал возмущение СМИ: «Сегодня вы несете тяжелый крест и Церковь с вами сегодня до конца, подобно тому, как Симон Киринейский помогал нести Крест Христа на Голгофу".

Для сравнения приводится расшифровка высказывания владыки, сделанная из аудиозаписи обращения к Президенту: «Пусть всемилостивый и щедрый Господь и в дальнейшем дает вам верных помощников, которые будут помогать вам нести Крест, подобно, как Симон Киринейский со своими сыновьями нес Крест Христа Спасителя».

Редакция сайта лавры обращает внимание на то, что в контексте евангельского повествования, упомянутого митрополитом Павлом, он говорил не о Церкви, а о верных помощниках, которых желал Президенту.

«Из этого следует, что инсинуации по поводу того, что Владыка говорил от имени Церкви, не имеют под собой основания, поскольку слова, цитируемые СМИ, были искажены”, - говорится в сообщении.