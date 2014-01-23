Патриарх Грузинский откликнулся на события в Украине

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II ночью 23 января откликнулся специальным заявлением на события, происходящие в Украине.

«Весь мир, и мы с тревогой смотрит на события, развивающиеся в последние дни в Киеве. Страна претерпевает тяжёлый период, и напряжение может приблизиться к критическому пределу. Глубоко скорбим, что во время противостояния уже появились жертвы и многочисленные раненые.

Молим Господа, чтобы процессы не переросли в кровавое противостояние, и события не стали неуправляемыми. По молитвам апостола Андрея, святого Владимира и святой Ольги да благословит Бог Украину и украинский народ и дарует возможность мирного разрешения существующих проблем», - говорится в распространённом агентством «Пирвели» заявлении.

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