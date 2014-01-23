Беспорядки не повлияли на планы доставить Дары волхвов в Киев

Ситуация в Киеве, где пятый день продолжаются беспорядки на улице Грушевского, не повлияет на планы доставки высокочтимой христианской святыни - Даров волхвов - в столицу Украины. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил в четверг протоиерей Виктор Иващук, секретарь Киевской епархии.

"Наши планы не изменились, - отметил он. - Дары волхвов будут доставлены из Минска самолетом в пятницу около 16.00. Примерно через полчаса они прибудут в Киево-Печерскую лавру. Святыню разместят в Свято-Успенском соборе. После молитвы по случаю прибытия Даров волхвов к ним будет открыт доступ верующих".

Пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви протоиерей Георгий Коваленко выразил надежду, что прибытие в Киев Даров волхвов будет способствовать успокоению в обществе.

"В связи с прибытием святыни в храме будут звучать молитвы о том, чтобы все на Украине было в рамках христианских добродетелей", - сказал он.