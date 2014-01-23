Четырехлетний Максимка просит ему помочь победить острый лимфобластный лейкоз
Неделю назад в Донецкий областной онкогематологический центр поступил новый пациент - Максим Переварюха. Симпатичный мальчишечка.
Солнечные дети – так называют малышей, родившихся с синдромом Дауна. Добрый, ласковый Максимка один из них. 4-х летний малыш живёт в Великоновоселковском районе Донецкой области со своими любящими родителями, учится познавать этот мир.
В январе 2014 года врачи поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Малышу предстоит длительное и дорогостоящее лечение. В настоящее время малыш с мамомой находятся в Донецком областном онкогематологическом центре ИНВХ им. Гусака г. Донецка. Родители мальчика обращаются ко всем добрым и неравнодушным людям с просьбой посильной о помощи.
Давайте не останемся безучастными к зову о помощи, молитвенно и материально поможем Максиму выздороветь!
Телефон мамы Максима Переварюхи: Александра – 050-558-10-96
Реквизиты для оказания помощи:
Карта Приватбанк 5168 7572 2208 2325
Получатель: Переварюха Александра Константиновна,
благотворительная помощь на лечение сына.