Представитель УПЦ принял участие в заседании рабочей группы по выработке единого образовательного стандарта для духовных семинарий

22 января, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Ирпенский Климент принял участие в первом заседании рабочей группы по выработке единого образовательного стандарта и оценки качества учебников для бакалавриата духовных школ, которое прошло в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата.

В начале встречи митрополит Иларион рассказал собравшимся о целях и задачах, поставленных Высшим Церковным Советом перед новообразованным органом, огласил повестку дня заседания и обозначил приоритетные направления работы.

Далее прозвучали комментарии участников заседания по теме единого образовательного стандарта для духовных семинарий Московского Патриархата, а также по перечню общеобязательных учебников.

В ходе заседания был обсужден состав подгруппы, которая займется созданием учебно-методической базы для единого образовательного стандарта. Также состоялось обсуждение составов подгрупп, которые будут специализироваться на подготовке учебников по основным семинарским дисциплинам.

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Рабочая группа по выработке единого образовательного стандарта и оценке качества учебников для бакалавриата духовных школ была создана решением Высшего Церковного Совета 22 ноября 2013 года.

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