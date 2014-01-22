Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний: Власть и оппозиция должны немедленно сесть за стол переговоров

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич)

"Сегодня мы празднуем День Соборности и Свободы Украины с чувством печали и скорби. Страна стоит на грани бездны. Сегодня утром всех нас шокировала новость об очередных столкновениях в центре Киева и о смерти одного из митингующих. Церковь еще и еще раз призывает прекратить насилие. Люди! Опомнитесь!

Лидеры оппозиции должны приложить все усилия, чтобы митингующие прекратили силовые действия, направленные против правоохранителей. Власть и оппозиция должны немедленно сесть за стол переговоров. Украинская Православная Церковь подтверждает свою готовность выступить посредником в проведении таких переговоров.

День Соборности является символом единства украинских земель и единства народа Украины. Однако сегодня мы демонстрируем миру совсем не соборность, а противостояние и раскол. Не может быть сильным государство, в котором нет единства между гражданами, в котором нет диалога между властью, оппозицией и гражданским обществом.

Мы возносим молитвы за нашу страну и за наш народ. Пусть Господь даст нам мудрость не разрушить собственную страну, не утонуть в пучине гражданской войны".

Православие в Украине