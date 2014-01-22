Президент Виктор Янукович присутствовал на молебне за Украину по случаю Дня Соборности и Свободы. Как сообщает корреспондент УНИАН, молебен состоялся в Соборе Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры.

Торжественную службу возглавили наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. На богослужении присутствовали секретарь СНБО Андрей Клюев, генеральный прокурор Виктор Пшонка, глава Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк и другие должностные лица.

Перед началом молебна митрополит Антоний призвал всех православнх христиан к усиленной молитве Богу о прекращении насилия и примирении враждующих в Украине.

"В эти дни, к сожалению, наше общество оказалось в пропасти агрессии и вражды, а государство на грани гражданской войны. Поэтому каждый гражданин Украины, независимо от политических предпочтений должен чувствовать ответственность за будущее нашей Родины. Надо всем опомниться пока не поздно, чтобы не сделать рокового шага, который приведет к катастрофе...

И в этот праздничный и знаменательный день усилим свои молитвы, чтобы Господь наш Иисус Христос сжалился над нами умудрил нас, послал холодный ум и горячее сердце, всем кому не безразлична наша Соборная и свободная Украина", - призвал управляющий делами УПЦ.