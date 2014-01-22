Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний: «Мы должны приложить максимум усилий для сохранения мира в стране»

21 января утром в центре Киева на улице Грушевского, где уже два дня продолжается противостояние между митингующими и правоохранителями, четыре монаха УПЦ остановили силовые действия сторон и призвали их к примирению. Портал «Православие в Украине» попросил прокомментировать эту ситуацию Управляющего делами Украинской православной церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

Уже два месяца мы наблюдаем за акциями протеста, которые проходят как в Киеве, так и в других городах Украины. Украинская православная церковь неоднократно призывала власти и оппозицию сесть за стол переговоров, чтобы не допустить силового противостояния. К сожалению, в день праздника Крещения Господня произошло существенное обострение конфликта, когда на улице Грушевского в Киеве начались столкновения между митингующими и правоохранительными органами. Уже сотни людей получили ранения и даже тяжкие телесные повреждения. Все попытки политиков остановить насилие результата не принесли. В этой ситуации несколько монахов Украинской православной церкви сегодня утром вышли с крестом и иконой на улицу Грушевского, стали между отрядами милиции и протестующими и обратились ко всем с призывом о примирении. С Божией помощью им удалось прекратить вражду.

Мы приветствуем этот поступок простых монахов, которые по зову собственной христианской совести вышли к эпицентру противостояния и обратились к людям со словом Евангелия. Господь призывает нас к миру и согласию. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9), - говорит Христос. Миссия Церкви заключается не в подогреве политических страстей и не в борьбе за власть, а в духовном совершенствовании человека, в сохранении общественного спокойствия и мира. Мы должны понять, что за последние дни ситуация в стране существенно радикализировалась, мы почти оказались на грани гражданской войны. Сегодня на всех нас лежит ответственность за будущее нашей Родины.

Украинская православная церковь еще и еще раз призывает все стороны прекратить насилие и сесть за стол переговоров. Сейчас уже не время для политических амбиций. Мы должны приложить максимум усилий для сохранения мира в стране, для сохранения нашей родной Украины. Мы возносим молитвы за Украину и за ее народ. Пусть Господь поможет нам найти выход из этой сложной ситуации.

Пресс-служба Украинской православной церкви