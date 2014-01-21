Русские старцы XXI века: игумен Иеремия (Алёхин)

Наверное, нет такого православного христианина, кто не мечтает на своем жизненном пути повстречать по-настоящему духоносного и опытного наставника и старца. Правда, в современном мiре таких учителей живого святоотеческого наследия с каждым годом становится все меньше…

Живя в мiру, пребывая постоянно в материальной суете, крайне сложно без отеческой духовной поддержки хранить заветы святых отцов и нести подвиг внутренней, мудрой молитвы.

Но есть еще нетронутые уголки на земле, где эти традиции и духовное наследие сохраняются в неповрежденном виде и чистоте по сей день. Среди них, без сомнения, одно из первых мест продолжает занимать Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь, где стараниями 99-летнего игумена обители схиархимандрита Иеремии (Алехина) до сих пор строго блюдутся древние афонские аскетические традиции и звучит непрестанная молитва.

Схиархимандрит Иеремия

Отец Иеремия – удивительная и яркая личность среди современного православного монашества

Он является воистину духоносным старцем, через которого русский православный человек и в наше время имеет возможность прикоснуться к духовному наследию великих старцев прошлого.

Сын «врага народа»…

Жизнь отца Иеремии (в миру Алехин Яков Филиппович) преисполнена скорбей, лишений и даже гонений за веру. Можно сказать, что через него сохраняется незримая духовная связь со Святой Русью.

Родился он 9/22 октября 1915 года на хуторе Ново-Русском (область Войска Донского) в благочестивой православной казачьей семье. С приходом к власти большевиков и началом гонений на веру вся их семья была репрессирована и сослана в Сибирь, где родители погибли, а Яков остался сиротой.

Будучи сыном «врагов народа», да еще и верующим, он, в отличие от большинства сверстников, и помышлять не мог об учебе в советских вузах. Не желая отрекаться от своих родителей, от их заветов и родной православной веры, он отказывается вступать в безбожный комсомол.

Скитаясь по стране, в 1930-е годы он переезжает на Украину, где устраивается на работу простым рабочим на металлургическом заводе в Мариуполе, при этом не прекращая тайно посещать богослужения.

На заводе Яков Алехин проработал до 1941 г., зарекомендовав себя как ответственный и трудолюбивый работник. При немецкой оккупации Украины, в 1941 году, он был насильно угнан на тяжелые работы в Германию.

В 1945 году Яков Алехин был репатриирован на Родину. С 1945 по 1952 годы работал рабочим на хлебозаводе № 2 в Луганске.

В этот период будущему старцу довелось претерпеть немало новых испытаний и даже гонений за веру, но все это не сломило, не поколебало его веры. Более того, новая волна атеистического наступления на религию при Хрущеве сподвигла его к принятию решения окончательно уйти из мiра и всецело посвятить свою жизнь служению Богу.

Его сокурсник – Блаженнейший Митрополит Владимир, духовник – преп. Кукша

В 1956 году Яков Алехин поступает в Одесскую духовную семинарию, где, к слову, учится вместе с будущим Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

Одновременно будущий игумен Афонского монастыря несет послушание в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре. Уже 17 января 1957 г. он принимает монашеский постриг с именем Иеремия. И в том же году, 25 января, его рукополагают в иеродиакона, а в следующем 1958 году, 27 января, – во иеромонаха.

Духовником и наставником отца Иеремии в этот период становится выдающийся подвижник, бывший насельник Ново-Фиваидского скита Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне схиигумен Кукша (Величко, + 1964), ныне причисленный к лику святых.

Также в Одессе отец Иеремия близко сходится с гонимым за веру исповедником и узником сталинских концлагерей схиархимандритом Пименом (Тишкевич, +1984), который до ареста в 1937 г. служил в Чернигове и был сподвижником схиархимандрита Лаврентия (Проскуры, +1950).

Эти старцы и исповедники веры оставили неизгладимый след в душе отца Иеремии, повлияв на его духовное становление, да и всю последующую жизнь.

Отец Иеремия ждал 14 лет, чтобы… попасть на Афон

Вначале 1960-х, узнав, что из Псково-Печерского монастыря некоторые из монахов будут направлены на служение в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, отец Иеремия, по совету преп. Кукши Одесского, тоже подает соответствующее прошение.

Но попасть на Афон в те годы было крайне сложно. 14 лет довелось отцу Иеремии ждать разрешения. И все же, несмотря на такие сложности, 26 августа 1974 года в письме № 432 Патриарх Константинопольский Димитрий сообщил, что из шести заявленных монахов из СССР двум дано разрешение на поселение на Святой Горе Афон.

Правда, из этих двух на следующий год, в апреле 1975-го, только один смог прибыть на постоянное жительство на Афон — отец Иеремия (Алёхин). С тех пор он ревностно и безвыездно и подвизался на Святой Горе.

В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре отцу Иеремии довелось неустанно трудиться над восстановлением обители. В этот период монастырь переживал период упадка. Поэтому его возрождение – одна из главных заслуг отца Иеремии.

Пантелеимонов монастырь на Афоне

…35 лет как игумен Афонского Пантелеимонова монастыря

В 1975 г. отец Иеремия был удостоен сана архимандрита. 10 апреля 1976 г. был избран братией общимдуховником Афонского Пантелеимонова монастыря.

В декабре 1978 г. был избран наместником обители, а 5 июня 1979 г. отец Иеремия был утвержден Патриархом Константинопольским в должности игумена Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Торжественная интронизация состоялась 9 июня того же года.

В 2006 г., по афонской традиции, отец Иеремия принял постриг в великую схиму.

17 октября 2013 г. Константинопольский Патриарх Варфоломей, во время посещения Свято-Пантелеимонова монастыря, наградил схиархимандрита Иеремию правом ношения патриаршего наперсного креста.

Не смотря на столь преклонный возраст (почти 99 лет), старец Иеремия и сейчас не только неустанно несет молитвенный подвиг, но и по-прежнему продолжает заботиться о Свято-Пантелеимоновой обители. Даже готовится вместе с братией монастыря отметить юбилей 1000-летия русского монашества на Святой Горе, который будет праздноваться в 2016 году.

В наш суетный век подвиг служения отца Иеремии являет собой редкий, но яркий пример духоносного старчества, унаследованного от святых новомучеников, исповедников веры и старцев прошлого, среди которых важную роль сыграли как преп. Кукша (Величко) и схиархим. Пимен (Тишкевич), так и прежние подвижники и старцы Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Без малого 40 лет отец Иеремия не покладая сил трудится над возрождением Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе. И нынешний расцвет русской святогорской обители – это результат его многолетних и неустанных трудов, забот и молитв.

Старец Иеремия на Афоне

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Благодаря усилиям и стараниям старца Иеремии Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь до наших дней свято хранит древние афонские уставы, совершая непрестанную молитву ко Господу о спасении нашего грешного мiра.

Как рассказывают многие паломники, пребывая в монастыре, молясь на ночных богослужениях, общаясь со старцем Иеремией и другими подвижниками обители, не покидаешь ощущение, будто переместился в «иное время»…

Это действительно так, поскольку в Свято-Пантелеимоновом монастыре, благодаря стараниям игумена обители, все насельники несут нелегкий труд непрестанного молитвенного делания. И эти молитвы русских афонских монахов преображают и защищают не только обитель, но их Родину, да и весь мiр.

Поэтому и к подвижникам Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря вполне применимы слова нашего великого писателя Ф.Достоевского о том, что этот мiр до сих пор еще держится лишь благодаря тайным подвигам немногочисленных старцев, сокрыто от мiра, денно и нощно в глубине сердца возносящих свою сугубую молитву ко Господу и вымаливающих у Него наши грехи и отступления.

Сергей Шмель

"Православие в Украине"