Архиепископ Луганский Митрофан: После вчерашних событий Майдан не имеет смысла

Я необычайно огорчен тем, что произошло в Киеве в великий праздник Крещения Христова. В этот день большинство людей, порой даже далеких от церкви, стремятся попасть в храм, принять участие в освящении воды. Вместо этого, определенные люди устроили на улицах столицы настоящее побоище.

Это очень тревожный симптом. Майдан выходит из-под контроля, происходят такие вещи, которые грозят привести, не приведи Господь, к гражданской войне или вызвать вооруженное противостояние. В этом смысле хотелось бы спросить, для чего на Майдане находятся греко-католические священники? Какой вес имеют их слова, если там происходят такие страшные события, когда страдают люди и проливается кровь?

Мы молимся о том, чтобы образумить тех людей, которые провоцируют подобные действия.

Мне кажется, что после всех этих событий Майдан не имеет более никакого смысла. Происходящие там противостояния приносят государству и нашему обществу одни лишь проблемы.

Правмир