Патриарх Филарет призывает Президента и оппозицию безотлагательно начать переговоры

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет призывает Президента Украины Виктора Януковича и оппозицию безотлагательно начать прямые, и что самое важное – плодотворные переговоры для достижения выхода из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Патриарха Филарета, обнародованном сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, глава УПЦ КП отмечает, что сегодня прошло ровно два месяца с того дня, когда в столице на Майдане Незалежности, а затем и во многих городах Украины и за ее пределами начались массовые акции протеста. «Сейчас можно уверенно утверждать, что нынешний кризис – самый тяжелый за все время с провозглашения Независимости Украины в 1991 г.», - заявляет Филарет.

Он напоминает, что с самого начала и Киевский патриархат, и другие Церкви и религиозные организации Украины отмечали три вещи: государственная власть и участники протестов должны сохранять мирный, ненасильственный характер действий; разрешение кризиса должно произойти путем диалога между сторонами; государство должно сделать все для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, потому что неожиданная и внезапная остановка этого процесса стала первопричиной протестов.

К величайшему сожалению, отмечает Патриарх Филарет, «сейчас можно видеть, что за два месяца Украина не только не приблизилась к преодолению кризиса - наоборот, противостояние лишь заостряется. И самая первая причина этого - отсутствие настоящего диалога между сторонами конфликта и конкретных шагов к мирному решению проблем, которые его породили. Вместо диалога происходит эскалация насилия. Все началось с избиения милицейскими отрядами участников мирной акции на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября прошлого года. Несмотря на заявления и обещания, расследование этого избиения до сих пор не завершено, виновные не привлечены к ответственности. Это избиение было осуждено и Президентом, и оппозицией, и обществом, но до сих пор осталось без наказания. Такая безнаказанность зла породила, по моему убеждению, последующие акты насилия против участников мирных протестов, журналистов, общественных активистов. В ответ на это растет агрессивность в отношении представителей власти со стороны протестующих. Все больше становится тех, кто считает методы мирного, ненасильственного сопротивления недейственными».

По словам главы УПЦ КП, «вместо того, чтоб искать разрядку противостояния, власть в лице депутатского большинства в парламенте провозгласила принятыми ряд законов, которые по своей сути направлены непосредственно против участников нынешних акций протеста. Эти изменения к законодательству были проголосованы в парламенте без должного предварительного обсуждения и способом, который у многих вызывает сомнение. Три последних дня в центре Киева пылает очаг открытого силового противостояния, пролилась кровь, есть тяжело раненные. Это – плод отсутствия мирного диалога, следствие глухоты власти к требованиям протестующим».

Патриарх Филарет предупреждает: «Общество приближается к границе, за которой - гражданская война. Поэтому Церковь призывает Президента, как главу государства, и оппозицию безотлагательно начать прямые, и что самое важное – плодотворные переговоры для достижения выхода из кризиса».

Глава УПЦ КП обращается к тем, «кто сегодня стоит по обе стороны конфликта, к протестующим и к вооруженным представителям власти, а также к тем, кто влияет на них приказами или призывами: каждый из вас перед Богом будет отвечать за свои слова и действия, за пролитую кровь и нанесенные увечья. Этой ответственности никто не избежит, от нее никто не будет освобожден!».

«Я обращаюсь непосредственно к Виктору Федоровичу Януковичу, как Президенту Украины, высшему руководителю государственной власти и лидеру политической силы, которая имеет большинство в парламенте: законом и занимаемой должностью Вам дано больше всего власти и полномочий в стране, поэтому и мера Вашей ответственности - наивысшая. Как верующий человек вспомните слова Господа Иисуса Христа: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Спаситель также говорит: все, взявшие меч, мечом погибнут. Призываю Вас избрать блаженный миротворческий путь, а не путь применения силы!», - заявляет Патриарх Филарет.

Глава УПЦ КП призвал всех верующих молиться за Украину, за примирение враждующих, преодоление междоусобия. «Убежден, что с Божьей помощью наш народ пройдет испытание этих тяжелых дней, защитит и сохранит соборную, независимую и неделимую Украину. Писание гласит: Не в силе Бог ---- а в Правде. Поэтому правда победит, а соответственно победит каждый, кто стоит на стороне Божьей правды. Призываю на весь украинский народ Божье благословение!», - говорится в заявлении Патриарха.