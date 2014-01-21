Священники УПЦ остановили боевые действия на Грушевского

В Киеве на улице Грушевского, на месте столкновений между милицией и демонстрантами пришли священники Украинской Православной Церкви Московского патриархата, сообщает сайт ТСН.

Священники появились на рассвете на территории, разделяющей протестующих и сотрудников спецподразделений милиции неподалеку от стадиона «Динамо» в Киеве, и начали читать молитвы.

Священники встали между двумя баррикадами, с большим крестом и иконами в руках. После молитвы они обратились к сторонам конфликта с призывом к примирению.

После их появления «боевые» действия приостановились. Несколько десятков митингующих расположились за баррикадой, которая устроена на базе сгоревших милицейских микроавтобусов. В свою очередь правоохранители стоят кордоном на расстоянии нескольких десятков метров, прикрывшись металлическими щитами, — передает Интерфакс-Религия.

Этой ночью между подразделениями спецвойск и людьми вспыхивали тяжелые схватки.