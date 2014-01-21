Дары волхвов в Киеве будут представлены в Успенском соборе лавры

Священные реликвии Дары волхвов пробудут в Успенском соборе Киево-Печерской лавры с 24 по 30 января, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви, протоиерей Георгий Коваленко.

"В этом году празднование Рождества на Украине продлится до конца января. С 24 по 30 января будем встречать в Киево-Печерской лавре Дары волхвов", - сказал Коваленко.

По его словам, святыня в Украине будет впервые. Ожидается, что доступ к Дарам волхвов будет обеспечен в течение дня, однако, в случае необходимости, не исключено, что будет принято решение и о круглосуточном режиме.

Пресс-секретарь предстоятеля УПЦ сообщил, что ведутся переговоры с властями Киева о возможности организации охраны общественного порядка во время доступа к святыням. Пока этот вопрос не решен.