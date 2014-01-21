Церковь чтит память преподобного Григория, затворника Печерского

Преподобный Григорий, затворник Печерский, подвизался в Киево-Печерском монастыре на рубеже 13-го – 14-го веков.

Прославился особым подвигом соблюдения поста. Ел растительную пищу в сыром виде и запивал водой. Каждую ночь проводил в молитвах.

Больные, часто обращавшиеся к Григорию за помощью, получали исцеление от зелья, которое праведник употреблял в пищу.

Какое-то время преподобный Григорий пребывал в затворе в Дальних пещерах. В настоящее время там покоятся его святые мощи.

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