В Киеве освятили Центр радиационной защиты населения

20 января духовенство храма в честь мучеников Адриана и Наталии освятило Киевский городской центр радиационной защиты населения.

Чин освящения возглавил настоятель храма протоиерей Роман Матюшенко в сослужении иерея Игоря Каменного, сообщает сайт Киевской Митрополии УПЦ.

Это мероприятие приход проводит ежегодно, начиная с первых лет своего существования на Лесном массиве Киева.

После освящения отец Роман подчеркнул важность лечения прежде всего души.

Священник поздравил медицинский персонал с Богоявлением и пожелал здоровья и помощи Божией в несении своего служения.