В Киеве освятили Центр радиационной защиты населения
01:57, 21 января 2014Православие
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20 января духовенство храма в честь мучеников Адриана и Наталии освятило Киевский городской центр радиационной защиты населения.
Чин освящения возглавил настоятель храма протоиерей Роман Матюшенко в сослужении иерея Игоря Каменного, сообщает сайт Киевской Митрополии УПЦ.
Это мероприятие приход проводит ежегодно, начиная с первых лет своего существования на Лесном массиве Киева.
После освящения отец Роман подчеркнул важность лечения прежде всего души.
Священник поздравил медицинский персонал с Богоявлением и пожелал здоровья и помощи Божией в несении своего служения.
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