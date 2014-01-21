21 января день памяти преподобного Григория, чудотворца Печерского
01:04, 21 января 2014Православие
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Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
Псалтырь (Пс.36:30)
Преподобный Григорий Печерский обладал удивительной силой слова. Он не раз останавливал и приводил к раскаянию грешников.
Однажды святой шел к Днепру и увидел войско князя Ростислава, направлявшееся на войну. Воины стали насмехаться над Григорием, и тот сказал им: „Дети, вам следует молиться, ведь вы идёте с князем на погибель”.
За эти слова Ростислав приказал утопить преподобного. Но предсказание праведника было пророческими: никто не вернулся живым из похода.
Ныне мощи преподобного Григория Чудотворца покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
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