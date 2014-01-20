Началась аккредитация на встречу Даров Волхвов, которая состоится в Киево-Печерской лавре

Началась аккредитация на встречу Даров Волхвов, которая состоится 24 января 2014 года в 16:00 в Киево-Печерской лавре, сообщает официальный сайт УПЦ. Запросы об аккредитации необходимо присылать на емаил zhannapress@gmail.com. Дополнительная информация по тел.: 044 255 12 56 (отец Сергий), 050 3860981 (Жанна Шевченко). Порядок действий при встрече реликвии: 16:00 встреча с представителем пресс-службы УПЦ (экономические ворота); 16:15 брифинг представителя УПЦ прот. Георгия Коваленко (Успенская площадь); 16:30 съемка встречи Даров Волхвов на Успенской площади, раскадровка реликвии в Успенском соборе, комментарий наместника монастыря святого Павла (Афон) архимандрита Парфения.

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