Крещением отверзаются небеса

23:13, 19 января 2014
Православие
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Великое освящение воды

Лаврский воздух голубой от крещенского мороза… Посреди площади Ближних пещер Киево-Печерской лавры на высоких столиках поставлены водосвятные чаши со свечами по краям.

В главном храме обители завершилась Божественная литургия, возглавляемая наместником монастыря митрополитом Павлом в сослужении викарных епископов Киевской митрополии.

Великая лаврская колокольня благовествует. Начинается Великое освящение воды. Братский хор поет: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…»

Lavra.ua

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