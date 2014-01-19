Крещением отверзаются небеса

Великое освящение воды

Лаврский воздух голубой от крещенского мороза… Посреди площади Ближних пещер Киево-Печерской лавры на высоких столиках поставлены водосвятные чаши со свечами по краям. В главном храме обители завершилась Божественная литургия, возглавляемая наместником монастыря митрополитом Павлом в сослужении викарных епископов Киевской митрополии. Великая лаврская колокольня благовествует. Начинается Великое освящение воды. Братский хор поет: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…» Lavra.ua

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