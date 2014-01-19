В Киеве совершено традиционное Великое освящение вод Днепра
22:38, 19 января 2014Православие
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И праздничная литургия
19 января, в праздник Богоявления, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в Свято-Покровском храме на набережной Днепра было совершено праздничную Божественную литургию, сообщает сайт Киевской Митрополии.
Богослужение возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Боярский Феодосий, управляющий Северным киевским викариатством, в сослужении духовенства столицы.
По окончании литургии на Оболонской набережной Преосвященный владыка совершил чин Великого освящения вод Днепра.
Епископ Феодосий поздравил всех присутствующих с праздником, передал благословение Предстоятеля Украинской православной церкви и обратился к верующим со словом проповеди.
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