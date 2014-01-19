В Киеве совершено традиционное Великое освящение вод Днепра

19 января, в праздник Богоявления, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в Свято-Покровском храме на набережной Днепра было совершено праздничную Божественную литургию, сообщает сайт Киевской Митрополии.

Богослужение возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Боярский Феодосий, управляющий Северным киевским викариатством, в сослужении духовенства столицы.

По окончании литургии на Оболонской набережной Преосвященный владыка совершил чин Великого освящения вод Днепра.

Епископ Феодосий поздравил всех присутствующих с праздником, передал благословение Предстоятеля Украинской православной церкви и обратился к верующим со словом проповеди.