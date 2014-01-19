В праздник Крещения Господня Предстоятель РПЦ совершил чин великого освящения воды

Сегодня, в праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию свт. Василия Великого и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

Проповедь после запричастного стиха произнес клирик Богоявленского собора протоиерей Борис Обрембальский.

За богослужением пел хор Богоявленского собора (регент — Владимир Тоготин).

По заамвонной молитве при пении тропарей «Глас Господень на водах» священнослужители вышли в центр храма, где было совершено великое освящение воды.

По окончании богослужения Патриарх Кирилл обратился к верующим со словами проповеди.

Также Предстоятель РПЦ огласил указ, согласно которому к престольному празднику Богоявленский кафедральный собор удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми вратами до «Отче наш».

«Наш кафедральный собор является живым свидетелем веры нашего народа в самые тяжелые дни испытаний, через которые прошла Церковь в годы безбожия. Он был нашим духовным центром, с ним связывалась надежда людей, сюда стекались тысячи и тысячи, потому что не было возможности молиться в других храмах. Памятуя о духовном и историческом значении Богоявленского кафедрального собора в Елохове, в день престольного праздника я удостаиваю этот храм самой высокой церковной награды», — подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси