В Киево-Печерской лавре совершен Чин Великого освящения воды

19 января, в день праздника Богоявления или Крещения Господня, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Чин Великого освящения воды у колодца во имя преподобного Антония Печерского на территории Святой Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает сайт пресс-службы УПЦ.

Его Высокопреосвященству сослужили: викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент, председатель админаппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, насельники обители и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии в священном сане.

За богослужением также молились Президент Виктор Янукович, Премьер-министр Николай Азаров, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, чиновники и другие должностные лица.

В конце, митрополит Антоний окропил всех присутствующих освященной водой и поздравил с праздником Богоявления.