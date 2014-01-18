Сегодня наместник Киево-Печерской лавры будет гостем программы «Час совы»

В канун праздника Богоявления наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в течение двух часов будет беседовать с журналистами Киевской государственной региональной телерадиокомпании ЦК «Центральный Канал» и обратится к телезрителям со словом наставления в вопросах духовной жизни.

Выпуск программы сегодня в субботу, 18 января, с 22:00 в эфире КДТРК ЦК или на сайте http://www.kdrtrk.inet.ua.

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